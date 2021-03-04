Председатель совета директоров "Краснокамского завода металлических сеток" и защитник железной дороги хотят возглавить Пермь

Пермский правозащитник Денис Галицкий и председатель совета директоров "Краснокамского завода металлических сеток" Эдуард Хайруллин подали документы для участия в конкурсе на должность главы Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, конкурс состоится 18 марта, претенденты представят свои программы развития Перми и пройдут собеседование. В итоге конкурсная комиссия выберет двух финалистов, из которых депутаты пермской гордумы выберут нового градоначальника.

Основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин.

Напомним также, что ранее о сдаче документов на конкурс сообщили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, общественник Александр Синявский, политолог Виталий Ковин, координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов, сотрудник "Почта Банка" Евгений Рожков и бывший кандидат в главы Кунгура Андрей Золотарев.

В настоящий момент за должность мэра борются 11 человек.