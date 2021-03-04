"Откровенно стебанулись". РЭК установил новые-старые нормативы накопления ТКО для Свердловской области

Руководитель региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Гришанов заменил нормативы накопления ТКО для МКД, после решения апелляционного суда Санкт-Петербурга. Однако каких либо перемен это не принесло: хоть ранее установленный норматив и был отменен, на смену ему пришел новый – точно такой же.

"Гришанов, вместо исполнения решения апелляционного суда, решил откровенно стебануться над всеми жителями Свердловской области (кроме Екатеринбурга). Чиновники настолько распоясались от безнаказанности, что позволяют себе так открыто издеваться не только над буквой закона, но и над собственными гражданами", - комментирует ситуацию активисты движения "Тагил за Перемены".

Такой вывод общественники сделали, ознакомившись с ПП № 12-ПК от 19.02. 2021 г. об установлении новых нормативов накопления отходов на территории Свердловской области. Жители Нижнего Тагила, также получив квитанцию за февраль, не отметили каких-либо изменений. В связи с этим горожане приняли решение обратиться с жалобой на региональный РЭК в областную и генеральную прокуратуру.

Напомним, что за год (январь 2021 года к январю 2020) тарифы на вывоз бытового мусора для населения в России в среднем выросли на 4,05%, что выше общего роста цен ЖКУ (3,35%). В результате стоимость вывоза мусора на данный момент отличается для жителей разных регионов в 6,3 раза. Существенно подорожало "обращение с ТКО" и в Свердловской области, превысив прошлогодние показатели на 15%, а повторные осенние замеры неприятно удивили тагильчан, показав превышение по объему.