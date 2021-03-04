Экспертиза одобрила стройку подземного рудника на Весеннем участке "ОРМЕТ"

АО "ОРМЕТ" (г. Орск, Оренбургская область, входит в группу "Русская медная компания") реализует проект по доработке подземным способом балансовых запасов руды на "Весеннем" участке Весенне-Аралчинского месторождения. Предприятие получило на проект положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе РМК.

Приступить к шахтному строительству "ОРМЕТ" планирует во втором квартале 2021 года. На участке возведут объекты поверхностного и подземного комплексов, обустроят инженерные сети электроснабжения и связи для обеспечения шахтной отработки запасов.

При строительстве будет достигнута глубина 90 м от дна карьера или 310 м от поверхности земли. Бюджет инвестпроекта – более 1,5 млрд руб.

Сейчас горные работы на руднике ведутся открытым способом с проектной производительностью 800 тысяч тонн руды в год. Доработка месторождения в рамках нового проекта с производительностью 200 тыс. тонн руды в год позволит восполнить производственные мощности карьера "Весенний", а также будет способствовать эффективному освоению недр. Запуск доработки позволит дополнительно создать до ста рабочих мест.

Участок "Весенний" является северной частью Весенне-Аралчинского медно-колчеданного месторождения, географически расположен в Домбаровском районе Оренбургской области, вблизи государственной границы Россия-Казахстан. С 2014 года горные работы на руднике "Весенний" ведутся открытым способом. За прошедшее время добыто свыше 4,7 миллиона тонн руды. Глубина карьера составляет 190 метров от поверхности земли. Перспективным планированием ведение добычи руды карьером предусмотрено до 2022 года. Подземная отработка оставшихся за контуром карьера прибортовых и придонных запасов руды, в которых сосредоточено около 20% от общих запасов месторождения, начнётся в 2023 году после завершения строительства подземного рудника. Добываемая на участке медно-цинковая руда перерабатывается на обогатительной фабрике АО "ОРМЕТ", расположенной в Новоорском районе Оренбургской области. Содержание в руде меди составляет 2,30 %, цинка – 1,90%.