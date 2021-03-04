Песков ответил на призывы США "уничтожить программу химоружия" в России

Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщения об условиях США по отмене санкций против РФ.

"Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции", - цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля напомнил, что США относятся к числу стран, на территории которых остается химическое оружие. "В этом свете подобные заявления абсолютно лишены логики", - подчеркнул он.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия должна задекларировать и уничтожить свою "необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением". В этом случае Москва сможет избежать второго раунда санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.