На Южном Урале найден мертвым директор школы после проверок полиции

В Златоусте директор школы № 1 Вячеслав Бородин найден мертвым после проверок сотрудниками полиции.

Информацию о смерти подтвердили в образовательном учреждении.

"2 марта 2021 года ушел из жизни директор МАОУ СОШ № 1 Бородин Вячеслав Алексеевич. Был целеустремленным, внимательным, сдержанным и уверенным в себе руководителем. Он очень любил свою работу", - говорится в сообщении школы.

Вячеслав Бородин возглавил школу в 2013 г. За этот период был награжден почетной грамотой главы города, имел благодарности минспорта, минздрава, ЗСО, управления образования Златоуста. Отмечается, что под его руководством школе неоднократно были присвоены статусы федеральных и региональных экспериментальных площадок.

У него остались супруга и четверо детей.

По факту смерти директора проводится доследственная проверка.

Известно, что мужчина оставил предсмертную записку.

По словам жены, Вячеслава Бородина больше месяца вынуждали сознаться в воровстве. Проводили допросы и обыски. Мужчина не раз говорил супруге, что его моральные силы на исходе, сообщает telegram-канал Mash.