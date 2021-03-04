УГМК запустила цикл историй о женщинах на металлургическом производстве

В преддверии Международного женского дня 8 Марта Уральская горно-металлургическая компания решила выпустить цикл историй о женщинах, работающих на металлургическом производстве.

"Принято считать, что на заводах царит брутальная атмосфера, несовместимая с женственностью. Мы публикуем три истории женщин-металлургов, не согласных с этим утверждением", - сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК.

Первой героиней спецпроекта стала Екатерина Николаева. В прошлом сотрудница кафедры истории и философии, она уже семь лет плавит и разливает редкоземельный металл "индий" на Челябинском цинковом заводе.

Индий - яркий блестящий металл, имеющий температуру плавления 156,6°C, который находит применение в производстве жидкокристаллических дисплеев телевизоров, планшетов и смартфонов в виде тонких пленок оксида индия-олова. Важнейшая область применения индия в современной технике - промышленность полупроводников.