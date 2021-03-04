04 Марта 2021
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Общество Свердловская область
сельхозярмарка, рынок, базар, овощи, овощной киоск (2015) | Фото:

Традиционная ярмарка в Екатеринбурге откроется уже в эти выходные

Городская ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге развернет торговые палатки уже в эти выходные. Приобрести продукты и товары от свердловских и российских производителей можно будет с 9.00 до 17.00 6 и 7 марта.

Напомним, что въезд на парковку будет ограничен с 00.00 6 марта до 19.00 7 марта.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на ярмарке будут представлены как сельскохозяйственная продукция, так и продовольственные товары, среди которых мясные деликатесы, копчености без ароматизаторов и добавок, свежая, малосольная и копченая рыбы и многое другое.

Жителей и гостей уральской столицы также ждут приготовленные и сваренные вручную сыры из козьего, коровьего и овечьего молока и широкий выбор молочной продукции: сметана, молоко, творог, сливки, йогурты.

Помимо этого на ярмарке можно будет приобрести орехи, сухофрукты, курагу, финики, чернослив, инжир, фундук, миндаль, кешью, а также натуральные мед, пергу, пыльцу и прополис с пасек Свердловской области, Башкирии и Алтая.

Кроме еды, на ярмарке также представлен широкий выбор одежды: от жилеток до палантинов. А к 8 марта вниманию уральцев будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из кожи и ткани, бересты и дерева, гобелены и картины, изящные вязанные вещи, обереги и куклы ручной работы.

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Традиционная ярмарка в Екатеринбурге откроется уже в эти выходные

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Теги: Екатеринбург, ярмарка, площадь 1905 года, торговые лавки



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