"Это не гуманитарная помощь": в Кремле высказались о поставках вакцины в другие страны

В Кремле не стали комментировать шутку премьер-министра Словакии по поводу российской вакцины, которая стала причиной дипломатического скандала с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что "нас это не касается".

В то же время он указал, что Россия старается удовлетворять иностранные заявки на вакцину, но это не гуманитарная помощь, все поставки оплачиваются. Правда, суммы, выручаемые российским производителем ни Песков, ни другие представители власти до сих пор не озвучивали, так что все расчеты экспертов и журналистов являются приблизительными.

Напомним, скандал разгорелся из-за того, что глава правительства Словакии, отвечая на вопрос журналиста о том, что получит Россия в ответ на поставку партии вакцины "Спутник V", сказал: Закарпатскую область. Это вызвало негодование украинских дипломатов.