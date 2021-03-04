В МИД РФ отреагировали на сообщения о вывозе золота из Венесуэлы

В МИД РФ назвал "ненаучной фантастикой" сообщения, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей перепродажи.

"Этот вопрос следует адресовать венесуэльскому оппозиционеру, которому если и что привиделось, пусть нам расскажет", – сказал источник РИА Новости в МИД.

По данным AFP, венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес обвинил власти в том, что в 2020 году они вывозили из страны золото на российских самолетах в Мали, в обмен получая доступ к валюте.

В 2019 года сообщалось, что в Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757. Утверждалось, что лайнер вывозил из РФ принадлежащее южноамериканскому государству золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после чего валюта доставлялась в Каракас. После этого Мадуро объявил о выделении $1 млрд на благоустройство городов страны.

Сообщалось также, что по данным на январь 2019 года Банк России хранил около 30 т принадлежащего Венесуэле золота. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что "это не соответствует действительности".