Суд отклонил апелляцию "Уральских пельменей" по спору с Нетиевским за миллион

В четверг 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми рассмотрел жалобу артистов "Уральских пельменей" по проигранному суду с бывшим директором команды Сергеем Нетиевским.

Напомним, в конце 2019 года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов (на фото), Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие актеры подали иск к Нетиевскому. Сумма требований по нему составила 1 млн рублей.

Разбирательство длилось почти год. В декабре 2020-го Арбитражный суд Свердловской области принял решение полностью отказать "Уральским пельменям" в удовлетворении исковых требований.

Однако артисты не согласились с таким вердиктом и подали жалобу в 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми. Как сообщается в электронной картотеке суда, рассмотрение состоялось сегодня, 4 марта.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в материалах картотеки.

Напомним, что это далеко не первый суд между актерами и их экс-директором. Ранее "Уральские пельмени" выиграли у Сергея Нетиевского многолетний спор из-за телепрограмм.