Тюменку, зарубившую дочь за интимную связь с отчимом, осудили на 10 лет колонии

Калининский районный суд Тюмени назначил наказание 45-летней местной жительнице за убийство 19-летней дочери. Напомним, что в сентябре 2019 г. женщина зарубила дочь топором из-за ревности, заподозрив интимную связь девушки с ее отчимом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, тюменке назначено 10 лет колонии общего режима. Ее сожитель, который помог закопать тело девушки, осужден к штрафу в размере 80 тыс. рублей в доход государства.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 г. Распивая алкоголь у себя дома на ул. Полярна в Тюмени, женщина вышла на участок дома, где и увидела свою дочь. По версии следствия, в виду ненавистных чувств к девушке за якобы интимную связь с отчимом, женщина схватила палку и ударила дочь по голове. Когда девушка упала на землю, обвиняемая взяла топор и нанесла множество ударов по голове и шее дочери, от которых она и скончалась.

С целью скрыть преступление обвиняемая и ее сожитель закопали тело девушки в огороде, а топор спрятали в лесу за городом. Позже в ноябре они съехали с этого адреса. Очевидцами преступления стали два старших сына злоумышленницы, один из которых 15 декабря и сообщил полиции о произошедшем. В суде подсудимые полностью признали свою вину.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что осужденная уже была ранее судима за убийство отца дочери. Сама погибшая с рождения страдала заболеванием и проживала до совершеннолетия в интернате для детей-инвалидов.