Тюменку, зарубившую дочь за интимную связь с отчимом, осудили на 10 лет колонии

04 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Топор, замахнулся (2017) | Фото: picsnews.net

Тюменку, зарубившую дочь за интимную связь с отчимом, осудили на 10 лет колонии

Калининский районный суд Тюмени назначил наказание 45-летней местной жительнице за убийство 19-летней дочери. Напомним, что в сентябре 2019 г. женщина зарубила дочь топором из-за ревности, заподозрив интимную связь девушки с ее отчимом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, тюменке назначено 10 лет колонии общего режима. Ее сожитель, который помог закопать тело девушки, осужден к штрафу в размере 80 тыс. рублей в доход государства.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 г. Распивая алкоголь у себя дома на ул. Полярна в Тюмени, женщина вышла на участок дома, где и увидела свою дочь. По версии следствия, в виду ненавистных чувств к девушке за якобы интимную связь с отчимом, женщина схватила палку и ударила дочь по голове. Когда девушка упала на землю, обвиняемая взяла топор и нанесла множество ударов по голове и шее дочери, от которых она и скончалась.

С целью скрыть преступление обвиняемая и ее сожитель закопали тело девушки в огороде, а топор спрятали в лесу за городом. Позже в ноябре они съехали с этого адреса. Очевидцами преступления стали два старших сына злоумышленницы, один из которых 15 декабря и сообщил полиции о произошедшем. В суде подсудимые полностью признали свою вину.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что осужденная уже была ранее судима за убийство отца дочери. Сама погибшая с рождения страдала заболеванием и проживала до совершеннолетия в интернате для детей-инвалидов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменку, зарубившую дочь за интимную связь с отчимом, осудили на 10 лет колонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: убийство, мать, дочь, отчим, интимная связь, топор, прокуратура, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети