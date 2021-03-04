04 Марта 2021
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Экономика В России Москва
аппартаменты отель хайятт (2009) | Фото: Накануне.RU

Из-за отсутствия бассейнов и ресторанов около 100 московских отелей могут потерять 1-2 звезды

Новый классификатор российских гостиниц, по которому планируется присваивать отелям звезды, и которым очень гордятся власти, имеет значительные изъяны. Участники рынка полагают, что требования на высшую категорию будет не так уж сложно выполнить только строящимся или реконструируемым гостиницам, но не действующим объектам, особенно если речь идет об отелях в памятниках культуры и исторических зданиях. Они могут очень потерять в количестве звезд.

По словам председателя комиссии по гостиничному бизнесу "Опоры России" Игоря Лаврика, классификация гостиничного бизнеса очень больно ударила по минимум по 600 московским гостиницам. Он напомнил, что в середине нулевых гостиницы разрешили размещать в исторических зданиях, они до сих пор там находятся, но по нынешним законам осуществлять значительную перепланировку, увеличивать площади там нельзя.

С другой стороны, классификатор теперь предписывает заведениям, претендующим на 3-4 звезды, обладать определенной инфраструктурой, которую никак не получится возвести в историческом здании.

"По той, бывшей классификации эти гостиницы могли иметь 3-4 звезды, но теперь они будут снижаться на одну – две звезды", - поясняет Лаврик. Он привел в пример собственное заведение, в котором не получится разместить ни бассейн, ни ресторан. Но при этом рядом располагается достаточно количество ресторанов – речь о центре Москвы, а также у отеля есть другие опции, присущие гостинице с высокой звездностью. "При наличии двух лифтов, подземного паркинга, пункта коммуникации, итальянской мебели – я перехожу на 2 звезды. И мне сказали, что хорошо еще, что у меня будет 2 звезды. И масса гостиниц не обладает такими возможностями как у меня. И теперь они спускаются по звездности "очень вниз", - рассказал отельер на круглом столе в Совете Федерации по теме гостиничного бизнеса.  

По оценкам Лаврика, звездность могут понизить до сотни столичных гостиниц, а штрафные санкции за несоответствие звезд и инфраструктуры им сейчас не по карману. Он предложил изменить классификатор и не засчитывать отсутствие, например, ресторана в минус при расчете звездности, особенно если гостиница предоставляет документы о наличии договора на обслуживание с рестораном, который может находиться буквально за соседней стенкой. 

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Из-за отсутствия бассейнов и ресторанов около 100 московских отелей могут потерять 1-2 звезды

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Теги: отели, уровень размещения, гостиница



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