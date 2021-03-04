04 Марта 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
топор (2021) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Подросток из Прикамья признался в убийстве своей семьи

Школьник из Октябрьского признался в убийстве своей семьи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"Задержанный на территории города Екатеринбурга Свердловской области молодой человек 2004 года рождения - сын погибших в настоящее время доставлен для производства необходимых следственных действий в следственное управление СК России по Пермскому краю. Он уже допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершенных убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты", - говорится в сообщении СКР.

Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса подростка.

По предварительной информации, подросток сперва расправился со своей матерью, много раз ударив ее топором по голове. После этого убил отца и свою сестру, которая вернулась домой с занятий в школе искусств.

После этого, школьник переодел отца в свою одежду и изуродовав до неузнаваемости его лицо, сбежал в Екатеринбург, где поселился в одном из хостелов. Изначально подозрения в убийстве пали на отца семейства, однако после экспертизы было установлено, что тот находится среди жертв.

Следствие решает вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи СК России выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления.

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Подросток из Прикамья признался в убийстве своей семьи

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Теги: убийство, розыск, отец, сын, подозреваемый, жертва



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