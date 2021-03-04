Ямальца заподозрили в надругательстве над телом убитой супруги
Жителю посёлка Тазовский вменили убийство двух женщин и надругательство над трупом одной из жертв, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.
По версии следствия, трагедия произошла 28 июня прошлого года. 25-летний муж пришёл к супруге, чтобы разобраться, как им жить дальше. Разговора не получилось. В пылу конфликта он много раз ударил супругу ножом.
На крик прибежала сестра жертвы. Свидетельница драмы попыталась сбежать, но злоумышленник догнал её и расправился также, как и с первой пострадавшей.
"Поняв, что его супруга мертва, мужчина жестоко и цинично надругался над ее телом", - уточнили в управлении.
Изначально фигурант расследования излагал следователям другие версии случившегося, однако в итоге признал вину. Дело ушло в суд.