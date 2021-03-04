04 Марта 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
тазовский (2007) | Фото: tasu.ru

Ямальца заподозрили в надругательстве над телом убитой супруги

Жителю посёлка Тазовский вменили убийство двух женщин и надругательство над трупом одной из жертв, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

По версии следствия, трагедия произошла 28 июня прошлого года. 25-летний муж пришёл к супруге, чтобы разобраться, как им жить дальше. Разговора не получилось. В пылу конфликта он много раз ударил супругу ножом.

На крик прибежала сестра жертвы. Свидетельница драмы попыталась сбежать, но злоумышленник догнал её и расправился также, как и с первой пострадавшей.

"Поняв, что его супруга мертва, мужчина жестоко и цинично надругался над ее телом", - уточнили в управлении.

Изначально фигурант расследования излагал следователям другие версии случившегося, однако в итоге признал вину. Дело ушло в суд.

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Ямальца заподозрили в надругательстве над телом убитой супруги

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Теги: надругательство над телами умерших, убийство



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