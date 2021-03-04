Крым готовит законопроект о легализации гостевых домов

Власти Крыма готовят законопроект, который выведет из серой зоны так называемые гостевые дома. Это объекты размещения туристов, которые, как правило, изначально строятся как жилые дома на землях ИЖС.

"Только в Крыму и Краснодарском крае почти 20 тыс. гостевых домов. Чаще всего это по документам жилой дом. Только в Крыму порядка 140 тыс. номеров, таким образом, не введены в легальный оборот", - заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на круглом столе в Совете Федерации, посвященном правовому регулированию гостиничного бизнеса.

По словам Волченко, легализация этого номерного фонда на полуострове может принести до 1 млрд руб. прямых налоговых поступлений.

"Мы готовим законопроект о введении юридического понятия гостевой дом, а затем и земель для гостевых домов. Минэкономразвития, Минстрой и Ростуризм нас в этом поддерживают", - сообщил глава ведомства, отметив, что инициативу нужно принимать в срочном порядке – до начала сезона 2021 года. Также он рассказал, что только в Крыму гостевые дома создают порядка 30 тыс. рабочих мест.