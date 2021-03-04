Евросоюз начал экспертизу "Спутника V"

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцину проверят на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Ранее разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовали в официальном аккаунте Twitter документальное подтверждение заявки на регистрацию вакцины в Евросоюзе.

Напомним, Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

Вакцина "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны.