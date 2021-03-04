Васильев выступил с последним словом

В своем последнем слове Владимир Васильев, обвиняемый в совершении резонансного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, повторил слова адвокатов о расхождении показаний Фомина, а также о том, что видео, снятое сразу после аварии, не может свидетельствовать против него. По словам обвиняемого, проверка показала, что по видео невозможно определить алкогольное опьянение, да и кто и для чего снимал это видео также не раскрывается.

"Я сдавал анализы, что было дальше, я не знаю. Намерения уклоняться у меня не было. Если бы мой отец хотел уклониться, он бы не стал сдавать эпителий. Я не хотел этого, мне больно. Тяжело. Я выражаю свои соболезнования", - прочитал по бумажке Васильев.

Гособвинитель Евгений Ковалев заявил, что все заключения, проведенные по данному уголовному делу, мотивированы и научно обоснованы и заявления о том, что они они не имеют обоснования, являются голословными. Он также отметил, что все те доводы, которые представляют адвокаты в качестве смягчающих обстоятельств, а именно раскаяние, расходятся с действиями самого Васильева.

"Он не раскаивался в содеянном, отказался отвечать на вопросы гособвинения, отказался давать показания и разговаривать с потерпевшими", - заявил Ковалев, отметив, что Васильев имел на это право, однако подобные действия не вяжутся со словами о раскаянии.

"Мы полагаем, что обвинение, которое было предъявлено Васильеву, полностью нашло свое подтверждение. Обвинение поддержано в полном объеме, а наказание запрошено в соответствии с данными статьями. Хоть доказательств тому, что Васильев был в состоянии опьянения, в ходе следствия не было установлено (не установлены его биологические следы). Но вместе с тем данные обстоятельства были совершены в результате того, что биологический материал был подменен. Факт подмены биологического материала был установлен. И не оспорен стороной защиты. Поэтому мы имеем право говорить о том, что тот биологический материал, который проходил обследование, не соответствовал действительности, и поэтому, согласно правилам, это признается как отказ от медицинского освидетельствования. То есть у нас есть все основания полагать, что Васильев находился в состоянии опьянения", - заявил гособвинитель.



Он также добавил, что показания Фомина, на которые ссылалась сторона защиты, могут считаться действительными. По словам Ковалева, во время всего периода судебных разбирательств, свидетель ни разу не отошел от версии об угоне автомобиля обвиняемым.

Позже Васильев добавил: "В первую очередь, хочу еще раз принести извинения людям, которые пострадали. Вы ненавидите меня, это естественно, их уже не вернуть. Я несу ответственность. Я виноват в этой аварии, но то, что я находился в состоянии опьянения, это не так, и это доказано. Приношу свои искренние соболезнования. В принципе, еще хочу сказать по отношению к обвинению. Я признаю, что виноват в аварии, но квалификацию не признаю. Хочу сказать... Ну, то есть... Прошу учесть личное признание вины. Преступление совершено впервые, ранее я не судим. Каждый видит события так, как он хочет их видеть. У всех есть своя версия, которая не соответствует действительности, и никто не обращает внимания на мою версию и мои ходатайства. Это неправильно"

При этом родственники погибших не считают слова Васильева искренними. По их мнению, обвиняемый возмещал компенсацию морального вреда исключительно для смягчения срока, а все слова раскаяния не более чем заученный текст. "Он всегда читает с бумажки", - заявила сестра погибшего Никифорова Елена Лень.

Следующее заседание состоится 10 марта. Тогда Владимиру Васильеву и озвучат приговор.

Напомним, ЧП случилось в августе 2019 года. Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, находясь за рулем машины KIA RIO, устроил ДТП с пятью автомобилями в центре уральской столицы. В результате аварии погибли два человека. Судебный процесс стартовал 17 марта прошлого года. В ноябре свидетель, выступающий в суде со стороны защиты подсудимого, разошелся в показаниях с самим собой. Приятель Васильева Ян Либровский отказался от своих слов о том, что обвиняемый выпивал алкоголь. При этом, на стадии предварительного следствия, знакомый фигуранта дела допускал, что он пил спиртные напитки. Также он говорил, что в употреблении могли быть и наркотики.