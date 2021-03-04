"Такая вот охрана ОКН". Здание ПРОМЭКТа не признали объектом культурного наследия

В корпорации "Маяк" Владимира Конькова заявили, что здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге не является объектом культурного наследия.

Напомним, разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался еще перед Новым годом и все праздники продолжался ударными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень ОКН.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации "Маяк", которая является собственником дома, по заказу Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области эксперты подготовили заключение об историко-культурной ценности ПРОМЭКТа. Специалисты пришли к выводу, что здание не является таким объектом.

"Градоформирующая ценность рассматриваемого здания отсутствует. Оно не обладает выдающимися архитектурно-художественными элементами и архитектурно-строительными конструкциями. Критерии исторической ценности рассматриваемого объекта прослеживаются в недостаточном объеме", - следует из официального заключения экспертов, которое приводит застройщик.

Включение его в реестр ОКН признано нецелесообразным. Решение уже утверждено приказом №41 Управления госохраны объектов культурного наследия правительства Свердловской области.

Защитники здания ПРОМЭКТа прокомментировали заявление "Маяка".

"Маяк" рассылает по СМИ пресс-релизы о том, что историко-культурная ценность здания ПРОМЭКТ не была установлена. Очень мило, что это делает застройщик, а не научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, специалисты которого проводили работы по установлению ценностей. Такой вот НПЦ, такая вот охрана ОКН", - говорится в сообщении активистов.

Напомним, в феврале прокуратура отказалась от претензий по иску о демонтаже объекта. Разбор здания был продолжен.