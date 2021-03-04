На заводе "Нижнекамскнефтехима" произошел разлив неизвестного вещества и пожар

В Татарстане на территории "Нижнекамскнефтехима" произошел разлив неустановленного продукта и начался пожар.

В региональном главке МЧС утверждают, что угрозы для жителей Нижнекамска нет. Пострадавших нет.

Сигнал о задымлении поступил пожарным сегодня в 9:50. В настоящее время пожар потушили.

На заводе "Интерфаксу" сообщили, что выброса вредных химических веществ в атмосферу нет.

В 2019 году на предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошел пожар на производственной установке. Пострадали 17 человек, они получили термические ожоги.