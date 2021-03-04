04 Марта 2021
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Политика Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В Челябинске депутата ЗСО от КПРФ подозревают в даче взятки

Депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна подозревают в даче взятки группой лиц в крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, уголовное дело возбуждено в отношении пяти соучастников. В зависимости от роли каждого их подозревают в получении взятки и даче взятки группой лиц в крупном размере.

По версии следствия, в 2019 г. подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. руб. двум сотрудникам организации, которая контролировала проведение дорожных работ. За это, как считает следствие, они не принимали меры по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Напомним, Арман Аракелян был задержан сегодня. В компании "Дорстройгрупп", которая принадлежит депутату, прошли обыски.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения соучастникам и предъявлено обвинение.

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В Челябинске депутата ЗСО от КПРФ подозревают в даче взятки

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Теги: Арман Аракелян, депутат ЗСО, задержание, взятка,



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