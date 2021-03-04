В Тюменской области откроют пять детских садов

В 2021 г. в Тюменской области в рамках национального проекта "Демография" введут пять детских садов. Четыре – в Тюмени и один в селе Евсино. В столице области продолжается строительство еще трёх детских садов – в жилых комплексах "Ново-Патрушево", "Юбилейный", "Видный", сообщили Накануне.RU в региональном Главном управлении строительства.

На строительстве детского сада в ЖК "Видный" выполняется кирпичная кладка стен третьего этажа здания, монтаж оконных проемов первого и второго этажа, идут работы по монтажу внутренних инженерных систем. В здании детского сада в ЖК "Юбилейный" строители смонтировали кровлю. А в Ново-Патрушево началась кирпичная кладка стен первого этажа и монтаж плит перекрытия.

Напомним, с 2019 г. в Тюменской области по национальному проекту "Демография" построено 10 садиков. Социальные объекты возводили как в новых микрорайонах, так и в зонах существующей застройки, а также в сельских поселениях. По словам начальника Главного управления строительства области Павла Перевалова, тренд в регионе по поводу строительства соцобъектов задан очень серьёзный.

"Если в 2020 г. на территории области введено 20 объектов социального значения, то в 2021 г. будет введено уже 30 объектов. Это не только школы и детские сады, но и объекты спорта, культуры и здравоохранения, - рассказывает Павел Перевалов. – Все программы, которые реализуют в регионе, будь то национальные проекты или региональные программы, например, по замене ветхих зданий школ на современные – программы долгосрочные, и нацелены на развитие области, на позитивные изменения в жизни жителей региона".