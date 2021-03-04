Регионам не хватает финансирования и нормативного регулирования в сфере ОМС - Счетная палата

Регионам не хватает финансирования и нормативного регулирования для эффективного исполнения переданных им полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам анализа вопроса.

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Выявлено существенное различие в финансировании по регионам - до 3,5 раз в расчете на одно застрахованное лицо. Также выявлен дефицит финансирования территориальных программ ОМС. У медицинских организаций недостаточно средств ОМС для финансирования текущих расходов, сообщила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова.

В структуре затрат системы ОМС доминируют затраты на оплату труда - в среднем по России 69%. В ряде случаев они доходят до 91%. Это значит, что другие статьи недофинансируются, коль скоро почти все деньги уходят оплату труда работников.

Изотова признала, что в настоящее время невозможно оценить потребность в финансировании базовой программы ОМС , так как стандарты оказания медпомощи утверждены не по всем заболеваниям и охватывают преимущественно стационарную помощь. По большинству же заболеваний отсутствуют утвержденные клинические рекомендации, а без этого рассчитать потребное финансирование нельзя.

Методика распределения субвенций по регионам тоже имеет недостатки. Так, коэффициенты дифференциации напрямую не учитывают разницу в стоимости некоторых товаров и услуг, а они составляют существенную долю в затратах средств ОМС.

Председатель Фонда ОМС Елена Чернякова согласилась с выводами Счетной палаты. По ее словам, с Минздравом прорабатываются вопросы оценки и ответственности за недостижение определенных целей.