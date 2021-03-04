04 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
жкх канализация водопровод ремонт (2008) | Фото: Накануне.ru

Возбуждено административное дело из-за разлива канализационных стоков в челябинском поселке

В отношении МУП "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" возбуждено административное дело из-за разлива канализационных стоков в поселке Кадровик, сообщили Накануне в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 25 января на территории поселка Кадровик произошел разлив канализационных стоков. 31 января аварию устранили и провели прочистку участка коллектора длиной около 400 м. Причиной разлива канализационных стоков послужил засор из крупногабаритных бытовых отходов, образованный в просвете коллектора.

Участок коллектора протяженностью 3 км находится в критическом состоянии. Он был введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века, степень износа составляет почти 100%. В 2019 году он был поставлен на учет как бесхозяйный объект, но администрация так и не оформила право муниципальной собственности. В связи с этим прокуратура требует через суд обязать администрацию города оформить право муниципальной собственности на коллектор, а также провести его капитальный ремонт в срок не позднее 2 лет с момента оформления права муниципальной собственности.

В ходе повторного осмотра территории совместно со специалистами минэкологии было установлено, что канализационные стоки попали на западный берег озера Курлады.

В отношении МУП "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе и транспортировании отходов производства и потребления. Материалы направлены в министерство экологии для рассмотрения по существу.

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Возбуждено административное дело из-за разлива канализационных стоков в челябинском поселке

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Теги: канализация, коллектор, прокуратура, администрация Копейска,



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