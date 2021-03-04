04 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса (2014) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцы сами решат, что будет на новой монете в честь города

Мэрия Екатеринбурга запустила голосование, по итогам которого горожане выберут изображение реверса новой монеты в честь уральской столицы.
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Напомним, в конце прошлого года Банк России принял решение о выпуске в серии "Города трудовой доблести" памятной монеты, посвященной Екатеринбургу. Планируется, что она будет номиналом в 10 рублей и выйдет тиражом до пяти миллионов штук в 2021 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в связи с этим на главной странице официального портала Екатеринбурга уже открыто голосование о том, что будет находиться на реверсе. Участникам онлайн-опроса предлагается выбрать один из архитектурных объектов, построенных в память о боевых и трудовых подвигах уральцев в 1941-1945 годах.

Варианта три: это мемориал детям войны и труженикам тыла; памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу (на фото) и монумент "Седой Урал". Само голосование продлится до 11 марта 2021 года включительно.

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Владимиром Путиным уральским городам Екатеринбург (Свердловск) и Нижний Тагил в июле прошлого года.

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Екатеринбуржцы сами решат, что будет на новой монете в честь города

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Теги: монета, голосование, мэрия, Екатеринбург



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