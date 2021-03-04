Тарифы на вывоз мусора выросли в России в среднем на 4,05% за год

За год (январь 2021 года к январю 2020) тарифы на вывоз бытового мусора для населения в России в среднем выросли на 4,05%, это выше общего роста цен ЖКУ (3,35%). Динамика от региона к региону очень разнится: есть субъекты, где вывоз ТБО подешевел на 18%, а есть места, где рост цен составил 39%. В результате стоимость вывоза мусора на данный момент отличается для жителей разных регионов в 6,3 раза, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Существеннее всего "обращение с ТКО" подорожало для жителей Новосибирской области (39,2%), Татарстана (24,8%), Омской области (20,9%), Приморского края (17%) и Свердловской области (15%). А в абсолютном выражении самые высокие цены фиксируются в Подмосковье, Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области и Санкт-Петербурге.

Напротив, сильнее всего тарифы на вывоз коммунальных отходов снизились в Северной Осетии (18,5%,), Адыгее (9,9%), Магаданской области (9,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге услуга вывоза ТКО для многоквартирных домов входит в состав жилищных и оплачивается исходя из площади помещения. В столице двукратное повышение тарифа - с 2,34 до 5,23 руб./кв. м. (примерно 101,5 руб. с человека, если исходить из средней жилой площади на каждого москвича) - произошло в январе 2020 года, после чего цены не пересматривались. В Петербурге тарифы были увеличены на 1,6%, до 5,02 руб. в январе 2019 года, а затем еще на 11 копеек - до 5,13 руб./кв. м. с июля 2019 года (примерно 134,4 руб. с человека). После чего городские власти решили, что на время переходного периода, до появления регионального оператора, плата за вывоз мусора останется на прежнем уровне.

В Московской области, где проблема накопления бытового мусора является особенно острой, новые тарифы были установлены на старте реализации мусорной реформы и внедрения раздельного сбора ТКО, то есть с начала 2019 года. Тогда они увеличились примерно в 1,3-1,5 раза и больше не повышались.

Однако несмотря на то, что тарифы в Московской области не росли уже два года, среднестатистический житель Подмосковья платит за вывоз мусора больше, чем жители других регионов - если считать цены исходя из средней площади жилья. Второе место по абсолютным ценам занимает Ленинградская область, где стоимость обращения с ТКО также зависит от площади жилища.

Третье и четвертое место в рейтинге самых высоких расценок на вывоз мусора занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (там среднемесячная плата составляет 156 руб. с человека) и Тюменская область (141,5 руб./чел).

"Мусорная реформа пока что продолжает буксовать. Нормативы накопления ТКО по-прежнему в разы отличаются от региона к региону, тарифы не всегда имеют под собой прозрачное экономическое обоснование. При этом на многих территориях ситуация с вывозом мусора не улучшилась, а где-то даже существенно ухудшилась. Поэтому неудивительно, что значительная часть населения отказывается оплачивать новую статью в квитанции - в свою очередь, это приводит к финансовым проблемам у операторов и разрыву соглашений с мусоровывозящими компаниями, что усугубляет проблему утилизации ТКО. В результате мы получаем разрастающиеся свалки у дома и отсутствие инвестиций в столь необходимую нашей стране мусороперерабатывающую инфраструктуру", - комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.