04 Марта 2021
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Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Моор поручил найти безопасные помещения для домов престарелых

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочее совещание на котором поручил своим заместителям проанализировать наличие в государственной, муниципальной и частной собственности зданий, отвечающих требованиям пожарной безопасности.

Их было предложено выделить негосударственным социально ориентированным организациям, которые предоставляют услуги с круглосуточным проживаниям различным категориям граждан.

Найти необходимые помещения должны до 1 апреля.

"Пожилых людей становится больше, за ними требуется уход. Мы будем поддерживать предпринимателей, которые готовы качественно оказывать эти услуги населению", – подвел итоги совещания Александр Моор.

Напомним, 10 января глава области взял под личный контроль работу ведомств по выявлению частных пансионатов для пожилых людей.

"У нас нет задачи закрыть такие учреждения. Но их деятельность должна быть законной, прозрачной и, самое главное, безопасной. Беру этот вопрос на личный контроль", – подчеркнул глава региона.

Масштабные проверки пансионатов для пенсионеров в Тюменской области начались после трагедии, которая 9 января произошла в поселке Боровский. По данным следствия, в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми погибшими, которые жили у неё в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата арестована, ей предъявлено обвинение. Позже возбуждено второе уголовное дело – о халатности.

После этого в Тюмени был закрыт работавший без лицензии дом престарелых, расположенный на улице Широтной. Также власти закрыли нелегальный приют, располагавшийся в доме №1 по Рябиновой в Тюмени.

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Моор поручил найти безопасные помещения для домов престарелых

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Теги: Александр Моор, дом престарелых, частный пансионат, безопасные помещения



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