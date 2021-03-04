ФСБ: Предотвращен теракт на объекте энергетики Калининградской области

ФСБ заявила о предотвращении теракта на объекте энергетики в Калининградской области.

Задержан россиян. Мотивом его действий стала "ненависть к действующей власти", сообщает пресс-служба ведомства. Также подозреваемый осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности.

Дома у задержанного обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ. Изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов власти".

В феврале ФСБ задержала на юге России 19 исламистов, которые планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе. Задержания прошли в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области. Изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов, также найден тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ и самодельными взрывными устройствами.