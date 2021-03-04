Букингемский дворец проведет расследование в отношении Меган Маркл – ее обвинили в издевательствах над персоналом

Букингемский дворец объявил, что проведет расследование в связи с публикацией в The Times of London по поводу издевательств над персоналом со стороны герцогини Сассекской, также известной как Меган Маркл.

Лондонская газета написала, что двое личных помощников невестки королевы были вынуждены уволиться, потому что не выдержали хамства и психологического давления со стороны актрисы-герцогини. Они заявили, что чувствовали себя "униженными". Один из бывших помощников жены принца Гарри, который работал у пары пресс-секретарем, даже подал официальную жалобу. Сейчас, кстати, он работает на старшего брата Гарри, принца Уильяма.

Во дворце заявили, что "очень обеспокоены" публикациями в СМИ. Официальный представитель королевского двора заявил, что будут изучены все факты из публикаций. "Королевская семья не потерпит издевательств и притеснений на рабочем месте", - говорится в заявлении.

Звезда сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году, в 2019-м году у пары родился сын Арчи, а спустя еще полгода пара "сбежала" от королевского двора, оставив все свои придворные обязанности. Переезд герцога и герцогини Сассекских в Голливуд назвали Мегзитом – по аналогии с Брекзитом.

Сейчас Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе и, похоже, довольно негативно настроены по отношению к королевской семье. 7 марта на американском ТВ выйдет интервью парочки с Опрой Уинфри, в котором, как предполагают СМИ, бывшие члены королевской семьи раскроют некоторые скандальные подробности жизни при дворе, которые, мягко говоря, не будут красить королеву и ее родственников. Подобных публичных скандалов с высказываниями членов семьи Виндзор не было со времен принцессы Дианы, которая перед и после развода с наследником британского престола показала прессе все "грязное белье" Букингемского дворца.