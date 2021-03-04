04 Марта 2021
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Общество За рубежом
Меган Маркл (2019) | Фото:instagram.com/beyonce

Букингемский дворец проведет расследование в отношении Меган Маркл – ее обвинили в издевательствах над персоналом

Букингемский дворец объявил, что проведет расследование в связи с публикацией в The Times of London по поводу издевательств над персоналом со стороны герцогини Сассекской, также известной как Меган Маркл.
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Лондонская газета написала, что двое личных помощников невестки королевы были вынуждены уволиться, потому что не выдержали хамства и психологического давления со стороны актрисы-герцогини. Они заявили, что чувствовали себя "униженными". Один из бывших помощников жены принца Гарри, который работал у пары пресс-секретарем, даже подал официальную жалобу. Сейчас, кстати, он работает на старшего брата Гарри, принца Уильяма.

Во дворце заявили, что "очень обеспокоены" публикациями в СМИ. Официальный представитель королевского двора заявил, что будут изучены все факты из публикаций. "Королевская семья не потерпит издевательств и притеснений на рабочем месте", - говорится в заявлении.

принц Гарри Меган Маркл Арчи Харрисон(2019)|Фото:instagram.com/sussexroyal

Звезда сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году, в 2019-м году у пары родился сын Арчи, а спустя еще полгода пара "сбежала" от королевского двора, оставив все свои придворные обязанности. Переезд герцога и герцогини Сассекских в Голливуд назвали Мегзитом – по аналогии с Брекзитом.

Сейчас Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе и, похоже, довольно негативно настроены по отношению к королевской семье. 7 марта на американском ТВ выйдет интервью парочки с Опрой Уинфри, в котором, как предполагают СМИ, бывшие члены королевской семьи раскроют некоторые скандальные подробности жизни при дворе, которые, мягко говоря, не будут красить королеву и ее родственников. Подобных публичных скандалов с высказываниями членов семьи Виндзор не было со времен принцессы Дианы, которая перед и после развода с наследником британского престола показала прессе все "грязное белье" Букингемского дворца.

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Букингемский дворец проведет расследование в отношении Меган Маркл – ее обвинили в издевательствах над персоналом

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Теги: британская королевская семья, меган маркл, принц гарри, мегзит



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