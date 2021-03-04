Цены на авиабилеты взлетели из-за коронавирусных ограничений

Средняя цена авиабилета за рубеж в начале марта составила 15,7 тысяч рублей, что больше на 55% год к году и на 39,5%, чем за тот же период 2019 года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Biletix и Aviasales.

Как отмечает издание, к резкому росту стоимости полетов привело закрытие границ и снижение числа рейсов во время пандемии.

На внутреннем рынке стоимость перелетов растет не так быстро, но также активно восстанавливается.

Эксперты предполагают, что подобная ситуация сохранится до тех пор, пока не откроется 85–90% направлений, так как перевозчикам нужно компенсировать потери.

Ранее эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев заявил, что в феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, однако с апреля они стремительно вырастут. По его мнению, текущие цены делают авиаперевозки нерентабельными.

Напомним, генеральный директор компании Infomost Consulting, зампредседателя Общественного совета ПАО "Аэрофлот" Борис Рыбак считает, что коронавирус может привести к исчезновению дешевых авиабилетов.