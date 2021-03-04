УФАС не стало отменять аукционы на проектирование двух больниц в Челябинской области

УФАС вынесло решения по жалобам на закупки выполнения проектно-изыскательских работ медицинских учреждений в Магнитогорске и Златоусте. Антимонопольный орган установил, что установленный заказчиком критерий оценки заявок участников относительно подтверждения опыта выполнения работ противоречит требованиям законодательства о контрактной системе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о закупках по выполнению проектно-изыскательских работ по многопрофильному медицинскому центру в Магнитогорске с начальной ценой 109,6 млн рублей и по больничному комплексу в Златоусте – 114, 6 млн рублей.

Жалоба поступила от компании, которая не участвовала в закупках.

В УФАС считают, что критерий оценки опыта выполнения работ по разработке проектной документации ставит в преимущественное положение хозяйствующих субъектов, имеющих контракты по таким закупкам. Это могло привести к ограничению конкуренции.

Жалоба признана обоснованной, предписание не выдано. В отношении должностного лица минстроя будет возбуждено дело об административном правонарушении.