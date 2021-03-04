Защита Васильева потребовала оправдать виновника смертельного ДТП из-за отсутствия доказательств алкогольного опьянения

Сторона защиты потребовала оправдать виновника резонансного ДТП у Алатыря, поскольку обвиняемый искренне раскаялся и принял меры к возмещению вреда. По словам адвоката, Владимир Васильев неоднократно извинялся перед семьями погибших и перечислял им достаточно весомые суммы в качестве компенсации. Более того, Васильев якобы пообещал и дальше перечислять деньги пострадавшей стороне.

"Прошу Владимира Васильева оправдать в связи с отсутствием состава преступления, в связи с недоказанностью опьянения", — заявил адвокат.

Как заявила сторона защиты, Фомин сам дал Васильеву ключи, чтобы тот сьездил в магазин за спиртным. Сам Фомин остался дома, потому что был пьян. Свидетель Березкин, который был в авто вместе с обвиняемым, подтвердил, что Васильев был трезв.

"Очевидно показания Васильева являются последовательными и подтверждаются показаниями свидетелей, дополняющих друг друга", - заявил адвокат, добавив, что сторона потерпевших напротив постоянно расходилась в своих показаниях, а факт нахождения Васильева в алкогольном или наркотическом опьянении во время ДТП, не был доказан.

Отсутствие алкогольного опьянения также было подтверждено врачом больницы 23 Чумаковым. От медицинского освидетельствования Васильев не отказывался. По словам стороны защиты, обвинения в подмене анализов также не имеют обоснования, поскольку обвиняемый осознавал свое состояние и точно знал, что был трезв. После аварии вел себя адекватно, отдавал отчёт в том кто он, где и что произошло, алкогольного запаха также не было, что свидетельствует о его трезвости.

Сторона защиты также отметила, что Фомин заявил об угоне авто, на котором и было совершенно ДТП, с целью избежать уголовной ответственности перед стороной потерпевших за смерть их близких. На деле же Фомин был в курсе, что его авто было у Васильева, да и сам обвиняемый неоднократно брал машину у друга.

В связи с этим показания Фомина, который является главным свидетелем со стороны обвинения, не являются достоверными

Напомним, ЧП случилось в августе 2019 года. Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, находясь за рулем машины KIA RIO, устроил ДТП с пятью автомобилями в центре уральской столицы. В результате аварии погибли два человека. Судебный процесс стартовал 17 марта прошлого года. В ноябре свидетель, выступающий в суде со стороны защиты подсудимого, разошелся в показаниях с самим собой. Приятель Васильева Ян Либровский отказался от своих слов о том, что обвиняемый выпивал алкоголь. При этом, на стадии предварительного следствия, знакомый фигуранта дела допускал, что он пил спиртные напитки. Также он говорил, что в употреблении могли быть и наркотики.