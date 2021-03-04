04 Марта 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Власти Словакии извинились перед Украиной за шутку о Закарпатье в обмен на российскую вакцину

Власти Словакии извинились перед Украиной за шутку премьер-министра страны Игора Матовича по поводу обмена российской вакцины на Закарпатскую область.

"Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - цитирует РБК министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока. Он добавил, что словацкий и украинский министры продуктивно общались в Киеве за несколько дней до этой шутки.

Напомним, накануне МИД Украины потребовал официальных извинений от Матовича за "некорректные высказывания". Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что подобные "шутки" являются особенно оскорбительными для Украины в условиях "российской агрессии".

Матович в эфире одной из радиостанций Словакии на вопрос о том, что получит Россия в обмен на вакцину от коронавируса, заявил, что это будет "Закарпатская Украина". Потом он добавил, что это была шутка, а Москва "ничего не потребовала взамен".

Впрочем, сам факт одобрения российской вакцины "Спутник V" в стране, которая является членом Евросоюза, уже является значительным "плюсом" в пользу России. Ранее о регистрации "Спутника V" объявила Венгрия, а теперь об этом подумывает и Австрия. Все эти страны не стали дожидаться разрешения общеевропейского агентства по лекарственным препаратом, которое тянет с регистрацией российской вакцины, хотя многие страны готовы закупать ее или производить на своей территории.

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Теги: словакия, украина, закарпатье, спутник v



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