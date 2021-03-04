04 Марта 2021
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Транснефть - Сибирь (2021) | Фото: ТН-Сибирь

"Транснефть - Сибирь" завершило плановые ремонты на производственных объектах

"Транснефть - Сибирь" выполнило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов. Мероприятия проводились в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

Во время плановой остановки работы нефтепроводов Холмогоры – Клин, Усть-Балык – Нижневартовск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Шаим – Тюмень, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск специалисты выполнили замену и средний ремонт запорной арматуры и технологического оборудования линейной части согласно годовому плану. Заменены дефектные участки трубы. Ликвидированы элементы, мешающие проведению диагностики внутренними инспекционными приборами. Выполнено отключение от МН Холмогоры – Клин двух временных камер пуска-приема средств очистки и диагностики. Выполненные мероприятия позволят повысить надежность и безопасность объектов линейной части.

Транснефть - Сибирь(2021)|Фото: ТН-Сибирь

Для последующей замены и обновления парка насосных агрегатов выведены из эксплуатации по одному магистральному насосному агрегату на НПС "Сетово-1" и НПС "Сетово-2". После реконструкции введены в работу по одному магистральному насосу на НПС "Аремзяны-3" и ЛПДС "Апрельская", а также подпорный насосный агрегат на НПС "Конда-2". Новое оборудование производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) является энергоэффективным, обладает повышенным КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы.

Транснефть - Сибирь(2021)|Фото: ТН-Сибирь

Плановые мероприятия выполнены с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Работа трубопроводов была возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.

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"Транснефть - Сибирь" завершило плановые ремонты на производственных объектах

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Теги: Транснефть - Сибирь, нефтепровод, месторождение



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