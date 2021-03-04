На матч "Урала" и "Уфы" назначен судья, из-за которого башкирский клуб грозил сняться с РПЛ

Сегодня Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 21-го тура Российской Премьер-лиги, который будет сыгран с 6 по 8 марта.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, главным арбитром встречи в Екатеринбурге между местным "Уралом" и "Уфой" будет Сергей Лапочкин. За систему VAR на этой игре будет отвечать Михаил Вилков.

Примечательно, что в начале нынешнего сезона "Уфа" выражала крайнее недовольство работой последнего на матче против "Ростова". Клуб из столицы Башкирии угрожал сняться с чемпионата России из-за "некачественного судейства" и требовал проверить Вилкова на полиграфе.

Напомним, на этой неделе "Урал" и "Уфа" уже встречались между собой в рамках 1/8 финала Кубка страны. Екатеринбуржцы потерпели разгромное поражение и покинули турнир.