Бывший глава ЦРУ заявил, что ему стыдно быть белым мужчиной

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в духе идеологии толерантности и политкорректности заявил на телевидении, что ему стыдно быть белым мужчиной из-за того, как ведут себя республиканцы.

Он критиковал республиканцев за то, как они относятся к защите сотрудников правоохранительных органов. При этом демократы поддерживали беспорядки, устраиваемые в прошлом году движением BLM, и критиковали президента США Дональда Трампа за призывы к усмирению бунтовщиков. Кроме того, Бреннан подал дело так, будто республиканцы неправы из-за цвета кожи. Подобное в отношении черных называется расизмом.

Недавно, описывая планы мировой правящей верхушки по Глобальному Обнулению, историк Андрей Фурсов заявил, что главный удар на Западе наносится именно по белым мужчинам как главным бенефициарам прежнего мира.