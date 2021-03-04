Заместитель председателя думы Сургута ушел в отставку

Вице-спикер Сургутской городской думы Артем Кириленко ушел с должности по собственному желанию, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты утвердили его отставку на сегодняшнем заседании. Отставка связана с переходом на новое место работы. Журналистам Кириленко не стал раскрывать подробности, однако уточнил, что его возможная работа несовместима со статусом депутата.

По неофициальной информации, он может получить должность заместителя главы города по экономике и финансам.