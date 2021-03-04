США назвали условия для России избежать новых санкций из-за Навального

Госдепартамент США заявил, что Россия должна задекларировать и уничтожить свою "необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением". В этом случае Москва сможет избежать второго раунда санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РБК.

По словам представителя американского ведомства, Россия должна взять на себя обязательство больше не применять данный вид оружия массового поражения.

Напомним, министерство финансов США опубликовало список россиян, против которых вводятся санкции из-за отравления и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального. В списке - семь человек. Кроме того, под ограничения попали: 27-й научный центр военного ведомства России, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии.

Москва ответит Вашингтону на ограничительные меры по принципу взаимности, заявили в МИД РФ.

В Кремле назвали новый пакет санкций со стороны США в отношении России вмешательством во внутрироссийские дела, пишет Regnum. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва считает такие решения со стороны США "абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования".