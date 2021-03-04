04 Марта 2021
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Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. (2021) | Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Кадыров готов "выдать" ФБР Пригожина за вознаграждение: "Жить на что-то надо!"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале полное сарказма обращение к ФБР США. Ранее бюро объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина – за "вмешательство в выборную систему США" и даже пообещало награду в $250 тыс. за указание точного местонахождения Пригожина.
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"Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч!" – пишет Кадыров.

Он указывает, что "упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо". По словам Кадырова, точным местонахождением Пригожина сейчас является его резиденция в Грозном – бизнесмен гостит у Кадырова.

"С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием - возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте - не смогу забрать", - предупредил глава Чечни.

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.(2021)|Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Он предложил "упаковать вознаграждение в чемоданчик купюрами по 20 долларов и передать через кого-нибудь в Грозный. "После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича. В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждёт путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю", - заключает Кадыров.

Он действительно опубликовал еще и фотографию с Пригожиным, сделанную на фоне гигантских портретов Хамата Кадырова и Владимира Путина.

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Кадыров готов "выдать" ФБР Пригожина за вознаграждение: "Жить на что-то надо!"

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Теги: рамзан кадыров, евгений пригожин, фбр, розыск, вознаграждение



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