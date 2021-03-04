Порошенко о вакцине: На Украину привезли г****

Олигарх и бывший украинский президент Петр Порошенко резко раскритиковал в Раде вакцину, которую доставили на Украину. Он назвал ее г*****.

Напомним, в конце февраля на Украине началась вакцинация индийским препаратом "Ковишилд", который производится по лицензии британской "АстраЗенеки". Власти всячески подчеркивают, что это "АстроЗенека", одобренная в ЕС, но это не так: "Ковишилд" в ЕС не одобрен. Ранее его называли вариантом "АстроЗенеки" для бедных стран.

На согласительном совете в Раде Порошенко заявил, что люди не хотят колоться именно из-за некачественной вакцины. По его словам, он вернулся с Прикарпатья, где общался с людьми.

"На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, - потому что г**** привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности", – сказал олигарх.

Он также не преминул обвинить власти в новом всплеске заболеваемости в западных областях, что связал с незакрытым Буковелем.

"Потому что кое-кто никак не нажрется и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом", – заявил Порошенко.

Заочно отвечая на критику олигарха, британский посол Мелинда Симмонс заверила, что "Ковишилд" - это то же самое, что "АстраЗенека", и пусть украинцы не переживают.

На Украине люди действительно не спешат колоть себе вакцину. В Киеве, например, отказываются до половины медиков. По сообщению Народной милиции ДНР, в ВСУ тоже недовольны. Так, в военном госпитале Красноармейска, захваченного ВСУ в 2014 году, 77% медицинских работников, которые должны были пройти вакцинацию с 25 по 28 февраля, отказались от нее. Против вакцины выступил и командующий "операции объединенных сил" Владимир Кравченко, который охарактеризовал ее применение как проверку на подопытных крысах.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в Раде заявила, что 25 февраля в Одесской инфекционной больнице было вакцинировано 40 медиков, из которых у 22-х сразу поднялась температура выше 38 градусов.

"Мы что, все это тут будем покрывать? Медики массово отказываются от этой вакцинации, это значит, что они что-то знают. И на себе они испытывают эту вакцину. Нужно вызывать всех ответственных лиц и спрашивать, почему такие последствия использования этой вакцины. Мало того, что мы сорвали производство своей вакцины. Мало того, что мы не закупили своевременно качественную вакцину, так ко всему мы по всему миру подбираем то, что никто не хочет использовать", – возмутилась Тимошенко.

Что до слов Порошенко, то журналист Юрий Ткачев написал, что в том числе сам олигарх виноват в том, что Украина окончательно превратилась "в место, куда стекается дерьмо со всего мира".

"Ваша фракция запретила ввозить на Украину одну из нормальных вакцин", - подчеркнул Ткачев, имея в виду запрет на вакцины из России.

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что Украина стоит с протянутой рукой за вакциной и это очень неприятно осознавать.