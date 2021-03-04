Банду торговцев оружием из Екатеринбурга отправили в колонию

Суд в Екатеринбурге вынес приговор участникам банды. Их признали виновными в незаконном обороте оружия и отправили в колонию.

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Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, в сентябре 2019 года двое жителей уральской столицы договорились о приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Один стал заниматься поиском "товара", вел переговоры с покупателями и устанавливал цены, а второй принимал участие в перевозке и хранении.

Встречи подельников с "клиентами" проходили в людных местах возле торговых центров, ресторанов и гостиниц Екатеринбурга. Там продавцы договаривались об условиях сбыта и передавали оружие покупателям.

В феврале 2020 года к банде примкнули еще два человека, один из которых обладал специальными познаниями и мог изготовить оружие, которое также предназначалось на продажу. Впоследствии все были задержаны.

Суд отправил соучастников в колонию на срок от 3 лет и 2 месяцев до 6 лет со штрафом от 100 тысяч до 320 тысяч рублей. Двое осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима, а двое других отправятся на строгий режим.