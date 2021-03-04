04 Марта 2021
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Общество Пермский край
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми из неблагополучной семьи изъяты брат и сестра

В Перми из неблагополучной семьи изъяли двух подростков, сообщили Накануне.RU в краевом управлении ФССП.
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Судебные приставы нагрянули в неблагополучную семью, где жили 12-летняя девочка и её 15-летний брат. Несмотря на царящую в квартире антисанитарию, отправляться с чужими людьми в детский дом подростки не хотели.

Сотрудник управления, разговаривая с каждым членом семьи, акцентировал внимание на том, что мать и отец ещё могут изменить свой образ жизни и доказать в судебном порядке свою способность быть заботливыми родителями. И если мать вскоре приняла позицию гостей, сложнее оказалось выстроить диалог с подростками.

"Понимая, что любые заискивания или увещевания оттолкнут их, пристав честно отвечал на вопросы. Переговоры шли долго. В итоге брат с сестрой согласились переехать в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", - уточнили в управлении.

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В Перми из неблагополучной семьи изъяты брат и сестра

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Теги: УФССП по Пермскому краю, подростки, неблагополучная семья



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