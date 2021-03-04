В Перми из неблагополучной семьи изъяты брат и сестра

В Перми из неблагополучной семьи изъяли двух подростков, сообщили Накануне.RU в краевом управлении ФССП.

Судебные приставы нагрянули в неблагополучную семью, где жили 12-летняя девочка и её 15-летний брат. Несмотря на царящую в квартире антисанитарию, отправляться с чужими людьми в детский дом подростки не хотели.

Сотрудник управления, разговаривая с каждым членом семьи, акцентировал внимание на том, что мать и отец ещё могут изменить свой образ жизни и доказать в судебном порядке свою способность быть заботливыми родителями. И если мать вскоре приняла позицию гостей, сложнее оказалось выстроить диалог с подростками.



"Понимая, что любые заискивания или увещевания оттолкнут их, пристав честно отвечал на вопросы. Переговоры шли долго. В итоге брат с сестрой согласились переехать в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", - уточнили в управлении.