04 Марта 2021
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Фигурные коньки (2019) | Фото: Otago Daily Times

Фигуристка Алена Косторная хочет уйти от Плющенко обратно к Тутберидзе - СМИ

17-летняя фигуристка Алена Косторная хочет вернуться к тренеру Этери Тутберидзе, от которой ушла в академию Евгения Плющенко в начале текущего сезона. Об этом сообщил ряд российских СМИ, например, "Матч ТВ". Якобы, на днях чемпионка Европы посетила каток "Хрустальный" (тренерский штаб Тубреридзе) и провела переговоры о своем возможном возвращении, но пока Тутберидзе раздумывает о таком варианте, никакого решения не принято.

Никто из участников ситуации не комментирует слухи, но при этом и не отрицает факт переговоров.

Алена Косторная проводит, пожалуй, самый неудачный сезон в карьере. В межсезонье она довольно неожиданно ушла вслед за Александрой Трусовой от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в официальных стартах почти не участвовала – девушка заболела коронавирусом и долго восстанавливалась. Плюс у нее возникли проблемы с некоторыми элементами, в частности, с ультра-си элементом – тройным акселем. На минувшем финале Кубка России девушка выступила с новой короткой программой, но в итоге старт сложился неудачно – она заняла только шестое место, не сумев отобраться на Чемпионат мира.

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Фигуристка Алена Косторная хочет уйти от Плющенко обратно к Тутберидзе - СМИ

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Теги: алена косторная, евгений плющенко, этери тутберидзе



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