В Челябинской области за сутки умерли девять человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 165 случаев COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 52 тыс. 854 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 285 заболевших. За сутки выписаны 179 человек, всего в регионе выздоровели 45 тыс. 435 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них семь от коронавируса. Еще у двух человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.