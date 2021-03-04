04 Марта 2021
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ракета, старт, космодром (2015) | Фото: livejournal.com/zelenyikot

Строительство первого в РФ частного космодрома остановили из-за бюрократии

Создание первого российского частного космодрома в России приостановили из-за бюрократии, об этом заявил генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин. Объект строится в Нижегородской области.

По словам Пушкина, год назад компания договорилась с властями региона согласовать в первую очередь санитарно-защитные зоны космодрома.

Разработанный проект был направлен в региональный институт Роспотребнадзора, после этого — в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а затем — в федеральный Роспотребнадзор. Однако ответ до сих пор не поступил, сообщил Пушкин РИА Новости.

Он отметил, что профильные министерства региона отказываются помогать проекту, а Роскосмос не может помочь, поскольку согласование экологических норм космодрома – не его специализация.

Ранее СМИ сообщали, что первый частный космодром для суборбитальных полетов появится в России к 2022 году. Первый запуск, как ожидается, может быть совершен в 2025 году. Реализация проекта потребует 40 млн долларов.

Планировалось, что космодром будет использоваться для организации туристических полетов на высоту около 200 километров.

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Строительство первого в РФ частного космодрома остановили из-за бюрократии

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Теги: частный космодром, КосмоКурс



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