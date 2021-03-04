В Челябинске при столкновении иномарки с автобусом пострадал ребенок

В Челябинске легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. В результате ДТП пострадала женщина и годовалый ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла вечером 3 марта на проспекте Ленина.

По предварительной информации, женщина за рулем Volkswagen не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где наехала на снежный вал, после чего изменила направление движения и совершила столкновение с движущимся со встречного направления прямо автобусом ЛиАЗ.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и годовалый ребенок.