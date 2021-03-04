Свердловский кабмин одобрил законопроект о комплексной застройке

Сегодня, 4 марта, на заседании правительства Свердловской области был одобрен законопроект о комплексном развитии территорий.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, законопроект разработан по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Планируется, что новый механизм позволит освободиться от физически устаревшего жилого фонда. Это дома, которые пока могут быть не признаны аварийными, но по своему техническому состоянию уже не соответствуют современным требованиям. К примеру, они могут не быть подключенными к централизованному водоснабжению или системе канализации.

Теперь утвержденный правительством проект закона будет направлен в Законодательное собрание. Ожидается, что депутаты регионального парламента рассмотрят законопроект "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области" уже на весенней парламентской сессии.

Ранее стало известно, что реновация жилого фонда на Среднем Урале начнется с двух- и трехэтажных домов.