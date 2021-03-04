УФАС обвинило "Рифей" в выставлении счетов за не оказанные услуги по вывозу мусора

Свердловское УФАС выдало предупреждение ООО "Компания "Рифей". По мнению антимонопольного ведомства, регоператор навязывал заявителю невыгодные условия, а также выставил счета за фактически не оказанные услуги по вывозу ТКО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС, нарушения антимонопольного законодательства со стороны регоператора были выявлены после обращения одного из индивидуальных предпринимателей.

"Подготовленный ООО "Компания "Рифей" проект договора не соответствует типовому договору, и был дополнен положениями, согласование которых не достигнуто сторонами. В проекте документа содержалась лишь часть объектов накопления ТКО, указанных в заявке индивидуального предпринимателя, в связи с чем действия регоператора могут характеризоваться как отказ от заключения договора", - пояснили в ведомстве.

Теперь в течение 10 дней "Компания Рифей" обязана отозвать выставленные потребителю счета за август, сентябрь и октябрь 2020 года.

Напомним, что тюменская компания "Рифей", которая считается подконтрольной бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, является регоператором в северной зоне (АПО-1), куда входят Нижний Тагил, Горноуральский, Верхотурский городской округ и прочие северные территории Свердловской области.