04 Марта 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2013) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске по BIM-технологии возведут детский сад

Вице-губернатор Югры Вадим Шувалов и спикер думы округа Борис Хохряков обсудили с главой города Василием Тихоновым развитие столицы Самотлора и реализацию нацпроектов. Одной из тем беседы стало строительство детского сада с помощью BIM-технологии, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Мы стараемся идти в ногу со временем. В частности, завершена большая научно-исследовательская работа по созданию "Цифровой информационной модели управления развитием территории города". Это уникальный проект, который в России ещё никто не создавал. Информационной базой смогут воспользоваться любые организации, предприниматели, жители. Сейчас федеральное агентство стратегических инициатив рассматривает ЦИМ в качестве успешной практики, и не исключено, что наш опыт будет рекомендован для тиражирования по всей России", - сказал Тихонов.

Он добавил, что в муниципалитете впервые начали применять BIM-технологии – информационное моделирование здания, в основе которого лежит проектирование объекта, как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование BIM позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий, будет способствовать выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ. С использованием данной технологии спроектирован детский сад, который построят в новых микрорайонах города.

"Это действительно интересное решение, которое позволит сократить время в момент проектирования объекта. Кроме того, сократится время на внесение изменений в проект. Примечательно, что программа самостоятельно произведет расчёты и сообщит о возможном удешевлении или удорожании проекта", - сказал Хохряков.

Тихонов во время встречи также сообщил, что муниципалитет продолжает активное участие в реализации национальных проектов. Так, например, с целью создания условий для подготовки кадров отрасли культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" в России созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации. Они созданы на базе вузов и работают с творческими и управленческими кадрами в сфере культуры. В 2019-20 гг. обучение прошли 50 нижневартовских специалистов отрасли "Культура". Ещё столько же получат новые знания и навыки в этом году. Обучение финансируют из федерального бюджета.

"В рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" в этом году приступаем к возведению двух важных дорог, расположенных на улицах Северной и Салманова. Новые участки помогут разгрузить заезд в новые микрорайоны с восточной части Нижневартовска. Строительство должны завершить в 2024 г.", - добавил Василий Тихонов.

Шувалов добавил, что в Югре сформировали полный список проектов рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 г. Среди них имеются и объекты Нижневартовска. Работы будут выполнены в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда". Голосование будет проходить в течение пяти недель – с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет – он может отдать свой голос за дизайн-проект отобранного пространства.

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В Нижневартовске по BIM-технологии возведут детский сад

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Теги: детский сад, BIM, Василий Тихонов, Вадим Шувалов, Борис Хохряков



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