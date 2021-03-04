04 Марта 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Организатор спортивных мероприятий "Пермский марафон" участвует в конкурсе на должность мэра Перми

Руководитель центра организации спортивных мероприятий "Пермский марафон" Александра Гуляева подала документы для участия в конкурсе на должность главы Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

На победу Гуляева не рассчитывает.

"Всенародные выборы мэра отменены, сейчас решает, кто будет управлять городом, конкурсная комиссия. 12 человек будут отбирать двух кандидатов (спойлер: один из них спойлер) на голосование думы. Дума утвердит сами знаете кого", - заявила она в своем Facebook.

Конкурс кандидат рассматривает как возможность заявить о своих идеях и проектах, актуализировать городские проблемы, найти единомышленников и консолидировать "светлые умы" этого города в преддверии выборов в муниципальную власть - Пермскую городскую думу.

"Как человек, принимающий решения эмоционально, участвовать в конкурсе определилась под впечатлением) 44 кандидата в Екатеринбурге, 70 в Сургуте. Для меня это ответ на вопрос об активных людях этих городов, имеющих собственное мнение и позицию, желание, способность и возможность презентовать, реализовывать свои мысли и идеи, иначе - заниматься политикой и влиять на жизнь в своем городе. Я себя к таким гражданам отношу", – пишет Александра Гуляева.

Документы принимают до 4 марта. Конкурс состоится 18 марта, претенденты представят свои программы развития Перми и пройдут собеседование. В итоге конкурсная комиссия выберет двух финалистов, из которых депутаты пермской гордумы выберут нового градоначальника.

Основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин.

Напомним также, что ранее о сдаче документов на конкурс сообщили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, общественник Александр Синявский, политолог Виталий Ковин и координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов.

Также о своем желании участвовать в конкурсе говорил пермский общественник Денис Галицкий.

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Организатор спортивных мероприятий "Пермский марафон" участвует в конкурсе на должность мэра Перми

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Теги: конкурс, выборы мэра, заявка, кандидат, Александра Гуляева 



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