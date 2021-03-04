Премьер Словакии пошутил про обещание отдать России Закарпатье за "Спутник V"

Премьер-министр Словакии Игор Матович пошутил о том, что якобы пообещал России Закарпатскую область за вакцину "Спутник V". Об этом он сообщил в эфире Radio Express.

На вопрос журналиста о том, что РФ получит в обмен на препарат от коронавируса, министр сказал, что это будет "Закарпатская Украина". Однако затем он подчеркнул, что это шутка и что Москва "ничего не потребовала взамен".

Как сообщает Regnum, МИД Украины потребовал официальных извинений от Матовича за "некорректные высказывания", заявив, что подобные "шутки" являются особенно оскорбительными для Украины в условиях "российской агрессии".

Ранее Матович сообщил, что вакцина "Спутник V" одобрена в Словакии. Первая партия уже поступила в страну.

Словакия получила российскую вакцину, не дожидаясь ее регистрации в ЕС. По словам премьера, времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает.

Словакия стала второй страной в Евросоюзе, одобрившей применение российского препарата. Первой страной в ЕС была Венгрия.